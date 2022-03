Condò: «Milan padrone del suo destino. Il primato non è più virtuale». Così il giornalista sui rossoneri

Paolo Condò su Repubblica parla così del primato del Milan e della volata scudetto.

«Il primato del Milan non è più virtuale. Dopo il pari dell’Inter in casa di un grande Toro, Stefano Pioli e i suoi uomini sono padroni del loro destino, e a nove gare dalla fine comincia a essere un fattore importante. Il campionato ha cambiato ancora direzione all’inizio del lungo rettilineo finale, quello in cui rimane soltanto uno scontro diretto (Juve-Inter fra due turni) e il resto sarà una stressante ‘crono’, ciascuno a pedalare in solitudine».