Condò: «Ci voleva un punto esclamativo su questa grande stagione del Milan…». Ecco le sue parole

Paolo Condò ha commentato così la vittoria di ieri del Milan contro l’Atalanta per 2-0. Ecco le sue parole sulle pagine di Repubblica:

«Ci voleva un punto esclamativo su questa grande stagione del Milan, e il portentoso coast-to-coast di Theo Hernandez ha messo le cose a posto anche dal punto di vista estetico. Il gol del 2-0 è stato un’esibizione di classe e forza di volontà capace di esorcizzare il caldo africano che ieri soffocava Milano e i sintomi di braccino che la volata di Leao non aveva del tutto cancellato: l’anno scorso il Milan ebbe alla trentasettesima l’occasione di qualificarsi alla Champions battendo in casa il rilassato Cagliari, ma si lasciò strangolare dall’ansia e il passaporto rimase appeso all’ultima partita. Pur accusando qualche languore, leggibile nei tanti palloni che parevano contenere un coniglio tanto saltellavano, quest’anno il Milan non ha fallito la prova. E sì che l’Atalanta una certa ambizione l’aveva, assieme agli uomini per realizzarla. L’impressione è che il piccolo margine di cui Pioli gode, la possibilità di un pareggio, ieri sia stato fondamentale. Il Milan ha potuto gestire con calma, e senza scoprirsi oltre il lecito, l’attesa dell’occasione giusta, che non a caso è arrivata in contropiede».