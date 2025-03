Conceicao Milan, il messaggio del tecnico ai tifosi: le parole in vista del finale di questa stagione. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha vinto contro il Lecce per due reti a tre. Di seguito le dichiarazioni rilasciate al termine della partita da Sergio Conceicao a DAZN sulla preparazione alle prossime partite e l’atteggiamento della squadra.

L’ATTEGGIAMENTO – «Questa squadra ha l’atteggiamento giusto. A me piace sulle partite lavorare sul campo e non ne abbiamo mai avuto l’occasione. Adesso avremo più tempo per preparare le partite, anche se non sono ovviamente felice di essere uscito dalla Champions».