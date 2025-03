Conceicao Milan, due obiettivi fissati in bacheca: il retroscena! Segui le ultimissime sul club rossonero quotidianamente

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nonostante in casa Milan siano già partite le discussioni per la programmazione della prossima stagione, con il tema allenatore e DS al centro dei discorsi, Sergio Conceicao, attuale tecnico rossonero, non ha nessuna intenzione di mollare.

L’ex Porto vuole giocarsi le sue carte fino in fondo e ha due obiettivi precisi: migliorare la posizione in campionato e vincere la Coppa Italia per quello che sarebbe il secondo stagionale dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e il 51esimo della storia del Milan.