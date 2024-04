Conceicao Milan si scalda: Cardinale lo preferisce agli altri candidati per tre motivi

Conceicao Milan si scalda: Cardinale lo preferisce agli altri candidati per la panchina rossonera per tre motivi

Si scalda l’ipotesi Sergio Conceicao per la panchina del Milan del futuro. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, è l’attuale tecnico del Porto il preferito dal club per la sostituzione di Pioli.

Tre i motivi che, in particolare, farebbero propendere Cardinale per questa scelta. Il portoghese innanzitutto ha fatto bene con il Porto in questi anni, poi ha esperienza internazionale e leadership caratteriale. Tutte caratteristiche ricercate dal club rossonero.