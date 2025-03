Condividi via email

Conceicao Milan, la decisione sul futuro è stata presa: dopo la vittoria con il Lecce l’idea della società è questa. Le ultimissime notizie

Il Milan, nella serata di ieri, ha ottenuto un successo molto importante in trasferta contro il Lecce. Grazie a una grande rimonta i rossoneri sono usciti vittoriosi dal Via del Mare per 2-3.

La panchina di Sergio Conceicao, dunque, è ancora solida. Lo stesso Moncada, nel prepartita, ha voluto spazzare via tutte le voci riguardanti un possibile esonero.