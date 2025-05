Conceicao Milan, c’è uno scenario che prende piede giorno dopo giorno! Snodo Coppa Italia, cosa può succedere a fine stagione

Conceicao Milan, lo scenario che porta alla conferma del tecnico portoghese prende piede giorno dopo giorno: snodo Coppa Italia

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao ha tutte le carte in regola per rimanere sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Rispetto a qualche settimana fa la percezione in casa rossonera sembra essere cambiata.

La finale di Coppa Italia di domani dirà tanto: vincere il secondo trofeo stagionale, scenario che non si verifica dal 2007-2008 con Ancelotti in panchina, blinderebbe l’ex Porto alla panchina del club rossonero. Il futuro passa dall’Olimpico.