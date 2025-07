Conceicao riparte dal Portogallo? Spunta la clamorosa indiscrezione sull’ex Milan

Conceicao è pronto a ripartire dal Portogallo: il candidato alla presidenza del Benfica vuole portarlo in panchina

Le prossime elezioni presidenziali del Benfica, previste per il 25 ottobre 2025, stanno già infiammando il dibattito sportivo, con Luís Filipe Vieira che si è espresso in merito alla possibilità di ingaggiare Sérgio Conceição come nuovo allenatore. Le sue dichiarazioni a Correio da Manhã hanno aperto uno spiraglio significativo, suggerendo un potenziale ritorno in Portogallo per l’ex tecnico del Milan.

Vieira, noto per la sua lunga esperienza nel mondo del calcio portoghese, ha espresso una chiara ammirazione per Conceição, nonostante le passate divergenze e i percorsi professionali che li hanno visti su fronti opposti. “Ho un patto con la mia coscienza, punto”, ha affermato Vieira, sottolineando una sorta di apertura mentale e la volontà di superare eventuali preconcetti. Questa dichiarazione è particolarmente interessante, in quanto suggerisce una disponibilità al dialogo e una valutazione basata puramente sul merito sportivo di Conceição.

L’attuale candidato alla presidenza del Benfica ha elogiato senza mezzi termini le qualità di Conceição come tecnico: “Conosco Sérgio da anni, ben prima che diventasse allenatore. È un allenatore eccellente.” Queste parole non lasciano spazio a dubbi sulla stima che Vieira nutre per il tecnico. Ha evidenziato le sue doti principali: “Gli piace vincere e sa come far giocare un buon calcio alle squadre.” Si tratta di due caratteristiche fondamentali che ogni club ambizioso, come il Benfica, ricerca nel proprio allenatore: la mentalità vincente e la capacità di esprimere un gioco attraente ed efficace.

Vieira ha anche toccato un tasto dolente, quello degli “errori” che ogni allenatore commette nella sua carriera: “Ha commesso errori come allenatore? Certo, come quasi tutti.” Questa affermazione mostra una visione pragmatica e realistica del mestiere di allenatore, riconoscendo che nessuno è immune da passi falsi. L’importante, in un’ottica di ricostruzione o di consolidamento, è la capacità di apprendere da tali errori e di progredire.

Nonostante l’apertura, Vieira ha mantenuto un certo grado di cautela, ricordando che le elezioni sono ancora lontane e che “tutto ciò che si dice al riguardo è pura speculazione“. Tuttavia, ha lasciato la porta aperta a una potenziale trattativa: “Ma non escludo di parlargli se sarà libero e la valutazione che faccio punterà a suo favore.” Questo è il passaggio chiave delle sue dichiarazioni, poiché indica una seria intenzione di prendere in considerazione Conceição, a patto che le condizioni si allineino favorevolmente per entrambe le parti.

L’eventuale arrivo di Sérgio Conceição, ex allenatore del Milan, al Benfica rappresenterebbe un colpo di scena di notevole impatto nel panorama calcistico portoghese e non solo. La sua esperienza, la sua grinta e la sua filosofia di gioco potrebbero essere gli ingredienti giusti per riportare il Benfica ai vertici. Questo scenario assume un rilievo ancora maggiore se si considera il recente cambio di rotta in casa Milan, con Tare nuovo direttore sportivo e Allegri nuovo allenatore, a dimostrazione di quanto il mercato degli allenatori sia in costante evoluzione e interconnesso a livello europeo. Le prossime settimane, in vista delle elezioni presidenziali del Benfica, saranno cruciali per capire se questa suggestione si trasformerà in realtà.