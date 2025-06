Comuzzo, piace al Milan per la difesa: in lista c’è anche lui. La situazione

Comuzzo è nella lista dei desideri del Milan. Le ultime sugli obiettivi

Di Marzio sottolinea come entrambi i giovani difensori siano tra i più richiesti sul mercato, a testimonianza del loro potenziale e delle prestazioni messe in mostra. Questa forte concorrenza implica che il Milan dovrà agire con decisione e forse anticipare altre squadre interessate per assicurarsi uno dei due profili. L’interesse per Leoni e Comuzzo evidenzia la volontà del Milan di investire su giovani prospetti italiani per costruire una squadra solida e proiettata al futuro. La strategia del club sembra dunque chiara: puntare su talenti emergenti per rinforzare la linea difensiva. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’AC Milan sta valutando attentamente i profili di Giovanni Leoni e Kevin Comuzzo come potenziali rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione. I due giovani difensori italiani sono considerati obiettivi primari per i rossoneri, anche se il loro arrivo potrebbe essere legato a eventuali cessioni nel reparto arretrato milanista.

In particolare, Leoni, difensore del Parma, sarebbe il nome in cima alla lista del Milan, al punto da essere conteso anche dall’Inter. Il suo talento ha attirato l’attenzione di diversi club e il Parma, consapevole del valore del suo giocatore, lo valuta non meno di 25 milioni di euro.

Accanto a Leoni, figura anche Comuzzo della Fiorentina. Anche lui è un profilo molto apprezzato dal Milan, sebbene la Fiorentina abbia già rifiutato offerte significative (si parla di 30 milioni di euro) per il giovane difensore in passato, indicando una valutazione molto alta.

Di Marzio sottolinea che entrambi i giocatori sono tra i più richiesti sul mercato, evidenziando le loro qualità e il loro potenziale. Il Milan, dunque, sta monitorando la situazione attentamente, pronto a muoversi nel momento in cui si presentasse l’occasione giusta, specialmente se dovessero sbloccarsi delle uscite in difesa. La strategia rossonera sembra puntare su giovani talenti italiani per costruire il futuro del reparto arretrato.