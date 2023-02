Compagnoni su Milan-Tottenham: «Per la squadra di Conte sarà durissima ma i rossoneri sono un’incognita». Le parole del giornalista

Maurizio Compagnoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match tra Milan e Tottenham. Ecco le parole del giornalista:

«È un pronostico complicatissimo, ci sono mille punti interrogativi. Per il Milan potrebbe essere una svolta. Il Tottenham arriva da un periodo non brillante ed è senza centrocampo. Giocheranno i due ragazzini Skipp e Sarr. Per la squadra di Conte sarà durissima ma adesso il Milan è un’incognita»