Compagnoni: «Leao ha le potenzialità per essere titolare ovunque». Le parole del giornalista

Maurizio Compagnoni ha parlato di Rafael Leao ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

«Leao ha le potenzialità per essere titolare ovunque. Ha fatto un salto di qualità, ma è chiaro che uno con le sue potenzialità può fare ancora di più. In quest’ultimo periodo o fa gol o fa assist, in ogni partita sposta gli equilibri. Sta bruciando le tappe, adesso è ad undici gol ma ogni mi aspetto che possa fare quindici o venti gol»