Maurizio Compagnoni, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul momento del Milan in campionato:

«Io ho visto la partita di ieri di Cremona e ho commentato la partita contro lo Spezia. Al di là dell’importanza straordinaria di Theo Hernandez e Leao che nel loro ruolo sono tra i migliori in circolazione, in questo momento c’è un giocatore di cui Pioli non può fare a meno, è troppo importante: Giroud. Senza di lui l’attacco del Milan soffre troppo»