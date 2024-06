Fonseca Milan, Olivero ASSICURA: «Progetto affascinante ma saranno NECESSARI 4 innesti»

Fonseca-Milan, Olivero, noto giornalista, ha commentato la scelta del club rossonero per la panchina: le dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Olivero ha commentato:

PAROLE – «In questo momento il Milan vuole crescere e competere rispettando la filosofia della sostenibilità e dei giovani. E quindi Fonseca è un profilo logico. La speranza del club è che il portoghese faccia quello che è riuscito a Simone Inzaghi all’Inter o, in una dimensione diversa, a Thiago Motta al Bologna: alzare sensibilmente il livello della squadra facendo migliorare i giocatori individualmente e inserendoli in un contesto tattico che li esalti. Progetto affascinante, ma di non semplice attuazione anche perché ai rossoneri servono quattro innesti di peso: terzino destro, difensore centrale, mediano, centravanti. La benedizione di Ibra è importante, questi acquisti molto di più. Altrimenti le ambizioni verrebbero immediatamente ridimensionate e non certo per colpa dell’allenatore. Non è obbligatorio vincere, ma competere per farlo: è la mentalità di Ibra, è la storia del Milan. E quindi è quello che ci aspettiamo».