Mercato Milan, Pastore CONSIGLIA i rossoneri: «Prendete LUI in attacco, ha QUESTO particolare pregio»

Mercato Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha consigliato ai rossoneri l’acquisto di Joshua Zirkzee: i dettagli

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha consigliato così il calciomercato Milan:

PAROLE – «Secondo me Zirkzee è un giocatore molto più affascinante per i tifosi, stimola anche la fantasia. Si parla e si sogna con i duetti con Rafael Leao. E’ un giocatore anche più pronto forse per la Serie A, ha dimostrato di saperla fare bene con il Bologna portato in Champions League. E poi c’è un’altra cosa, Zirkzee quest’anno non ha mai fallito gli scontri diretti: ha segnato a San Siro contro Inter e Milan, all’Olimpico contro Lazio e Roma, a Bergamo, decisivo anche in Coppa Italia… E per un Milan che ha dimostrato di andare in grande difficoltà quest’anno negli scontri diretti è sicuramente un’iniezione di fiducia e di personalità».