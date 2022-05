Coming out Jake Daniels: il messaggio social del Milan – FOTO

Jake Daniels attaccante classe 2005 del Blackpool, a Sky UK ha deciso di fare coming out. Il Milan ha pubblicato un messaggio messaggio social di sotegno al giocatore per la decisione:

“You being you, and being happy, is what matters most.”

We stand with you Jake Daniels. #WeRespAct https://t.co/ai6HJZ7V2q

