COME QUEL GIORNO IN CUI – «Il gol del mio idolo Gattuso contro la Juve» di Ilenia

COME QUEL GIORNO IN CUI: Ilenia ci racconta il gol di Rino Gattuso che è valso la vittoria in trasferta contro la Juventus

Ero seduta sul divano di casa, perché allo stadio non ci potevo andare per via della mia malattia, la bastarda, così chiamiamo noi la s/ multipla. Da sola con il mio cane, un Labrador. Ero incollata alla tv, intenta a guardare la partita. Era il 05-03-2011, io molto tesa. A un certo punto, al 66esimo del secondo tempo, cominciai ad alzarmi leggermente in piedi, non ci potevo credere.

Il mio idolo da fuori area in una azione concitata! Sponda di Ibra, leggero tocco di Robinho, spunta Rino Gattuso e mi fa l’1-0 per il Milan, mi alzai del tutto ed esultai come una matta battendo le mani fortissimamente… non l’avessi mai fatto! Il mio cane di 60 e passa kg mi saltò addosso perché parti anche ad alta velocità, per fortuna dietro avevo il divano altrimenti mi sarei sfracellata per terra distesa. La mia più grande esultanza è stata per il gol segnato dal mio idolo, è stata una gioia immensa che porterò sempre nel mio cuore, perché milanisti si nasce, si vive anche nei momenti no. Forza Milan sempre!

Di Ilenia