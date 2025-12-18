Colombo avvisa il Milan e chiama il riscatto: «Genoa, voglio restare qui»

Colombo, attaccante del Milan in prestito al Genoa, ha ammesso di desidera il riscatto a fine stagione da parte della squadra allenata da De Rossi

Il futuro di Lorenzo Colombo sembra tingersi sempre più di rossoblù. L’attaccante di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Genoa, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Sky Sport, confermando la volontà di chiudere definitivamente il suo legame con il club rossonero per legarsi a vita al Grifone.

PAROLE – «Obiettivo riscatto? Sicuramente sì, mi trovo bene. I genoani sono tifosi incredibili che in Italia praticamente non si trovano da nessuna parte. In città mi trovo bene, quindi mi piacerebbe rimanere e farò di tutto per convincere tutta la società».

Incastri di mercato

Le parole di Colombo sono musica per le orecchie di Igli Tare, che potrebbe incassare una cifra vicina ai 10-12 milioni di euro dal riscatto, garantendo al Milan prezioso tesoretto per dare l’assalto a Niclas Füllkrug o blindare la difesa con Mario Gila. Il Milan osserva compiaciuto la crescita del ragazzo, pronto a capitalizzare un addio che sembra ormai scritto.