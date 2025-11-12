Calciomercato
Calciomercato Milan: il borsino prestiti rossonero. Colombo si sblocca nel Genoa, Bennacer frena in Croazia
Il Milan ha inviato in prestito ben dodici giocatori in questa sessione estiva, tra giovani del vivaio e elementi della prima squadra. Il loro borsino continua a essere attentamente monitorato dal club di Via Aldo Rossi.
Calciomercato Milan, il borsino dei prestiti: i protagonisti tra gol e difficoltà
La copertina della settimana spetta a Lorenzo Colombo (Genoa). Il centravanti ha vissuto una partita al cardiopalma contro la Fiorentina: dopo aver fallito un rigore sull’1-1, ha saputo riscattarsi alla grande trovando la zampata del pareggio (2-2), che coincide con il suo primo gol stagionale. Il suo prestito è regolato da un obbligo di riscatto condizionato.
Nonostante le difficoltà, Ismaël Bennacer (Dinamo Zagabria) si mantiene titolare, anche se schierato come trequartista. La sua Dinamo ha perso 2-1, venendo staccata in vetta. Per l’algerino si contano 7 presenze con 2 assist. Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.
I giocatori in corsa e chi recupera
- Francesco Camarda (Lecce) entra nei 24 minuti finali del pareggio 0-0 contro il Verona. Il giovane attaccante ha totalizzato finora 13 presenze, 1 gol e 1 assist. Il suo prestito prevede diritto e controriscatto.
- Warren Bondo (Cremonese) ha giocato tutta la partita persa 1-0 contro il Pisa, mantenendo la sua striscia da titolare (11 presenze in prestito secco).
- Samuel Chukwueze (Fulham) è rientrato in campo dopo l’infortunio, giocando gli ultimi 31 minuti della gara persa 2-0 contro l’Everton. Il suo riscatto è fissato a 24 milioni.
- Christian Comotto (Spezia) è ancora fermo ai box per un infortunio al polpaccio.