Calciomercato Milan: il borsino prestiti rossonero. Colombo si sblocca nel Genoa, Bennacer frena in Croazia

Calciomercato Milan, l’analisi dei vari calciatori rossoneri in prestito: Lorenzo Colombo si sblocca con il Genoa, Bennacer frena in Croazia

Il Milan ha inviato in prestito ben dodici giocatori in questa sessione estiva, tra giovani del vivaio e elementi della prima squadra. Il loro borsino continua a essere attentamente monitorato dal club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, il borsino dei prestiti: i protagonisti tra gol e difficoltà

La copertina della settimana spetta a Lorenzo Colombo (Genoa). Il centravanti ha vissuto una partita al cardiopalma contro la Fiorentina: dopo aver fallito un rigore sull’1-1, ha saputo riscattarsi alla grande trovando la zampata del pareggio (2-2), che coincide con il suo primo gol stagionale. Il suo prestito è regolato da un obbligo di riscatto condizionato.

Nonostante le difficoltà, Ismaël Bennacer (Dinamo Zagabria) si mantiene titolare, anche se schierato come trequartista. La sua Dinamo ha perso 2-1, venendo staccata in vetta. Per l’algerino si contano 7 presenze con 2 assist. Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.

I giocatori in corsa e chi recupera