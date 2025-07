Colombo lascia il Milan, si attende un’offerta: piace in Serie A

Colombo ancora una volta non giocherà con il Milan, non è nei piani di Allegri. Piace ad un club di Serie A

Il Milan si prepara a salutare nuovamente Lorenzo Colombo, giovane attaccante che, dopo diverse esperienze in prestito, sembra destinato a lasciare ancora una volta il club rossonero. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centravanti non rientra nei piani del tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, aprendo così la porta a un suo trasferimento.

Lorenzo Colombo, classe 2002, ha trascorso le ultime stagioni lontano da San Siro, cercando di accumulare minuti e esperienza. Dopo aver vestito le maglie di Cremonese, SPAL e Lecce, dove ha avuto modo di mettersi in luce mostrando sprazzi del suo potenziale, il giocatore è rientrato alla base ma il suo futuro appare lontano dai colori del “Diavolo”. Le sue caratteristiche di punta centrale, forte fisicamente e con un buon senso del gol, lo rendono un profilo interessante per diverse squadre alla ricerca di un rinforzo in attacco.

L’interesse più concreto per l’attaccante cresciuto nelle giovanili del “Casciavìt” arriva dal Genoa. Il “Grifone”, squadra ligure con una lunga tradizione nel calcio italiano, sta monitorando attentamente la situazione e si attende un’offerta concreta da parte del club genovese per assicurarsi le prestazioni di Colombo. Il Genoa è alla ricerca di elementi che possano irrobustire il proprio reparto offensivo e vede in Colombo un profilo giovane ma già con una certa esperienza nel calcio professionistico, in grado di dare un contributo immediato.

La decisione di Massimiliano Allegri, tecnico dei giganti lombardi e stratega esperto nel plasmare le sue squadre, di non puntare su Colombo testimonia la volontà dell’allenatore livornese di delineare un attacco con caratteristiche ben precise, forse più in linea con profili di maggiore esperienza o con caratteristiche diverse da quelle offerte dal giovane centravanti. Per “Conte Max”, la priorità è avere a disposizione una rosa funzionale alle sue idee tattiche, e questo potrebbe portare a sacrificare talenti pur di raggiungere l’equilibrio desiderato.

La situazione di Colombo è emblematica di come il Milan stia cercando di gestire i propri giovani talenti, bilanciando la necessità di farli crescere con l’esigenza di avere una rosa competitiva. L’addio, seppur temporaneo o definitivo, dell’attaccante potrebbe permettere al “Diavolo” di alleggerire il monte ingaggi o di monetizzare, reinvestendo poi le risorse in altri settori del campo. Il mercato è in fermento e le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il futuro di Lorenzo Colombo.