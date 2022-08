Colombo: «Inter? Partita speciale, spero di far esultare tanti tifosi». Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sportitalia Lorenzo Colombo parla del prossimo match del Lecce con l’Inter. Le parole del classe 2002 in prestito dal Milan.

LE PAROLE – «Sicuramente la partita contro l’Inter è speciale per me come lo è per tutto il popolo leccese. Per me significa tanto poter esordire in questa Serie A contro l’Inter. Spero di poter far esultare tanti tifosi in tutta Italia. Vorrei ringraziare i tifosi per il supporto che stanno dando al Lecce e sappiamo che lo stadio sarà pieno e sarà una bolgia. L’Inter vuole vincere il campionato e ha fame, ma la fame anche noi ce l’abbiamo. Non sarà una partita facile per loro»