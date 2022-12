Colombo: «Ibrahimovic mi ha fatto capire che ogni giorno è importante per noi calciatori»

Colombo: «Ibra mi ha fatto capire che ogni giorno è importante per noi calciatori». Le parole dell’attaccante del Lecce

Lorenzo Colombo ha parlato ai microfoni di Tuttosport del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’attaccante del Milan in prestito al Lecce:

«Viverlo quotidianamente mi ha permesso di conoscerlo molto bene. È un uomo simpaticissimo, ma al tempo stesso riesce a tenere alto il livello di attenzione e di qualità nello spogliatoio. Da lui ho imparato la cura nei dettagli: alimentazione, allenamento e mentalità. Ibra mi ha fatto capire che ogni giorno è importante per noi calciatori, perché ogni giorno è decisivo per la nostra crescita in campo e fuori. Con lui ho avuto un buon rapporto, mi ha dato anche un soprannome: mi chiamava Hulk!»