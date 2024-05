Milan Genoa, arbitra Prontera: i pochi precedenti sorridono ai rossoneri. Il DATO. Sarà la sua terza partita col Diavolo

A dirigere l’incontro in programma per domani pomeriggio a San Siro tra Milan e Genoa, valevole per il 35° turno del campionato di Serie A, sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

Il direttore di gara arbitrerà per la terza volta in assoluto un match dei rossoneri. I due precedenti sorridono al Diavolo: nel 2021 i rossoneri ottennero una vittoria in rimonta per 3-2 contro l’Hellas Verona, gli Ottavi di Finale di Coppa Italia di quest’anno, poi, il successo contro il Cagliari per 4 ad 1.