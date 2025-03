Collovati sul Milan Futuro: serve rivoluzionare tutto quanto!

Le dichiarazioni di Collovati a TMW Radio riguardo il Milan Futuro. Segui le ultimissime sul club rossonero e sulla squadra che milita in Serie C

Le dichiarazioni di Collovati a TMW Radio riguardo il Milan Futuro.

PAROLE – “Si deve rifondare, anzi rivoluzionarsi. Si è parlato di rifondazione al Napoli quando Garcia ha fallito ed è arrivato un numero uno, quindi deve succedere la stessa cosa al Milan. Ci può prendere? Conte, Mancini, Spalletti. Non puoi prendere un altro punto interrogativo. E devi rivoluzionare la squadra, perché alcuni con la testa sono già via, vedi Theo Hernandez. Devi prendere un allenatore che sia un punto fermo, visto che non c’è in società. Leao a queste condizioni non lo terrei. Non sono giocatori su cui puoi fare affidamento, sono troppo umorali e incostanti, il Milan ha bisogno di certezze, che diano un’identità a questa squadra“.