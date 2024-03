Collovati sulla classifica del Milan: «Rispecchia il valore, 20-30% di demeriti nel duello con l’Inter»

Fulvio Collovati ha rilasciato una intervista ai taccuini di ‘FcInter1908 dicendo la sua sulla classifica di Serie A 2023-24

Le parole di Fulvio Collovati in un’ intervista ai taccuini di ‘FcInter1908 sulla classifica di Serie A 2023-24 che vede il Milan attualmente secondo:

LE PAROLE – «L’Inter è prima in fuga sicuramente più per meriti suoi che per demeriti altri. In primis della società, per le scelte fatte, e poi per l’allenatore, che ha raccolto i ragazzi che gli sono stati messi a disposizione e li ha fatti rendere al meglio. C’è anche un 20-30% di demeriti di altre, ma la Juventus con 6-7 ragazzi per me non aveva organico che le permettesse di competere con l’Inter. In un determinato momento della stagione era vicina all’Inter perché ha viaggiato oltre i propri meriti e le proprie possibilità. La classifica rispecchia i valori delle squadre»