Nuovo allenatore Milan, Collovati fa due nomi: «Loro possono sostituire Pioli»

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva a Milannews24. Ecco cosa ha detto sui possibile nuovo allenatore

Le parole di Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva a Milannews24. Ecco cosa ha detto sul rendimento di Leao:

LE PAROLE – «Ci sono due allenatori: Conte e Thiago Motta. Il prossimo anno sono in dubbio le panchine di Napoli, Roma, Milan e ci metterei anche quella dell’Inter se non dovessero vincere lo scudetto. Quindi ci sono questi due nomi per quattro, cinque piazze diverse… »

L’ INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 A COLLOVATI