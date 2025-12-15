Classifica Serie A, Milan subito dietro l’Inter capolista. Scende al terzo posto il Napoli. Segui le ultimissime

Il quindicesimo turno di Serie A si è rivelato un momento di forte accelerazione per le squadre in testa alla classifica. Dopo le partite disputate nel weekend, l’Inter consolida la sua leadership, sebbene il Milan rimanga tenacemente agganciato in una lotta per lo Scudetto che si preannuncia elettrizzante e incerta fino alla fine.

L’Inter guida la classifica con 33 punti, ma il Milan segue a strettissimo contatto con 32 punti. Il pareggio del Diavolocontro il Sassuolo è costato l’aggancio in vetta, un piccolo rimpianto per la squadra di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese impegnato a gestire una rosa corta in attesa del mercato di riparazione.

L’Alto Livello della Corsa Champions

Dietro alle due milanesi, il Napoli mantiene la terza posizione con 31 punti, pur avendo subito un inatteso stop. La corsa alla Champions League vede un gruppo di pretendenti molto agguerrito. La Roma, che ha ancora una partita da recuperare, è quarta con 27 punti. La Juventus segue immediatamente con 26 punti, mentre il Bologna si conferma una delle rivelazioni del campionato con 25 punti.

Un posto d’onore spetta al Como, un’altra squadra che deve ancora disputare un incontro, che si trova al settimo posto con 24 punti, dimostrando di avere un rendimento superiore alle aspettative per una neopromossa. La Lazio è ferma a 22 punti, mostrando la necessità di ritrovare maggiore continuità.

La Tensione a Centrocampo e la Zona Salvezza

La parte centrale della classifica è estremamente compressa, con diverse squadre, come Sassuolo e Udinese entrambe a 21 punti, che cercano di allontanarsi dalla zona calda.

In fondo alla graduatoria, la lotta salvezza è già in pieno fermento. La Fiorentina si trova in una posizione inaspettatacon soli 6 punti, costringendo la società a riflessioni urgenti. La zona retrocessione è affollata e molto mobile, con Pisaa 10 punti e Verona a 12, mentre Cagliari, Genoa e Parma sono tutte a 14 punti, rendendo ogni scontro diretto decisivo.

Questa situazione classifica non fa che aumentare la pressione sul Milan e sul suo nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. L’esperto dirigente albanese sa che, per non perdere terreno dall’Inter e per non farsi risucchiare dalle inseguitrici, è indispensabile intervenire sul mercato di gennaio con un centravanti di peso e un difensore di esperienza, come richiesto da Allegri.

Classifica Serie A Aggiornata

Posizione Squadra Punti 1 Inter 33 2 Milan 32 3 Napoli 31 4 Roma 27 (*) 5 Juventus 26 6 Bologna 25 7 Como 24 (*) 8 Lazio 22 9 Sassuolo 21 10 Udinese 21 11 Cremonese 20 12 Atalanta 19 13 Torino 17 14 Lecce 16 15 Cagliari 14 16 Genoa 14 17 Parma 14 18 Verona 12 19 Pisa 10 20 Fiorentina 6