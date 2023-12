Classifica Serie A aggiornata: come cambia dopo il successo del Milan contro il Frosinone

Il Milan vince contro il Frosinone e fa un significativo balzo in avanti in classifica della Serie A: ecco come cambia

Successo importante per il Milan di Stefano Pioli che si impone in casa vincendo contro il Frosinone per 3 ad 1: cambia così la classifica in Serie A nel corso di questo quattordicesimo turno di campionato.

Juventus 33*

Inter 32

Milan 29*

Napoli 24

Roma 21

Bologna 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Lazio 20*

Frosinone 18*

Monza 18*

Torino 16

Lecce 15

Sassuolo 15

Genoa 15*

Udinese 11

Empoli 10*

Cagliari 10*

Verona 9

Salernitana 8

* una partita in più.