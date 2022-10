Cioffi in vista del match contro il Milan: «Esonero? Non mi sento a rischio…». Le parole del tecnico del Verona

Daniele Cioffi ha parlato in conferenza stampa della sua posizione in vista del match della prossima giornata contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del Verona:

«Esco con l’amaro in bocca da questa partita, io mi focalizzo sulle prestazioni contro Udinese, Fiorentina, Lazio e Salernitana. Oggi ho visto identità e gioco. Si può dire che nel primo tempo è stato un palleggio sterile, ma la Salernitana ha segnato alla prima occasione. Volevamo vincere, l’episodio del rigore ha cambiato la gara e mi lascia pensare a ciò che poteva essere e non è stato così come l’episodio di Candreva. Non fa parte della mia mentalità parlare di queste cose, a me tocca trovare una soluzione rispetto a ciò che non funziona»