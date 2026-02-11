Chukwueze Milan, riscatto con il Fulham più vicino? Il nigeriano titolare indiscusso con gli inglesi: la situazione

Chukwueze Milan, riscatto con il Fulham più vicino? L’analisi sul possibile riscatto del giocatore nigeriano da parte degli inglesi

Samuel Chukwueze è al centro dell’attenzione per il suo futuro, con la possibilità che il Fulham, club di Premier League, eserciti l’opzione di riscatto per portarlo a titolo definitivo. Alessandra Gozzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fornito un’analisi sulla situazione dell’attaccante nigeriano, rivelando che il Milan potrebbe incassare 24 milioni di euro dalla Premier League se Chukwueze confermerà il suo buon rendimento nella seconda metà di stagione.

Le performance di Chukwueze: tra alti e bassi, ma ormai titolare

Nonostante una stagione condizionata da problemi fisici e dal lungo impegno in Coppa d’Africa, dove la Nigeria si è classificata terza, Chukwueze ha collezionato tre gol e quattro assist. Questi numeri sono particolarmente significativi considerando che ha dovuto saltare sei partite di Premier League. Da quando è tornato in Inghilterra, l’attaccante ha avuto altre tre apparizioni, due delle quali da titolare contro Manchester United ed Everton. Oggi, Chukwueze può essere considerato un titolare della squadra, e il Milan è fiducioso che il Fulham, attualmente decimo in campionato, eserciterà l’opzione di riscatto.

Le opportunità economiche per il Milan: oltre 70 milioni in riscatti

Sul fronte economico, il Milan potrebbe beneficiare di un incasso significativo dai riscatti dei giocatori attualmente in prestito. Secondo le stime, la società rossonera potrebbe incassare circa 70 milioni di euro dalla vendita di questi giocatori, rappresentando una boccata d’ossigeno fondamentale in vista della prossima stagione e delle operazioni di mercato future. Questi riscatti sono il frutto di accordi pre-impostati, che garantiranno al club un’ulteriore liquidità.

Altri riscatti in arrivo: Jimenez e l’importo del riscatto di Chukwueze

Un’altra operazione che contribuirà alle casse rossonere è quella di Alex Jimenez, attualmente in prestito al Bournemouth. Il giocatore ha raggiunto il 50% delle presenze richieste, facendo scattare l’obbligo di riscatto, portando nelle casse del Milan circa 10 milioni di euro dai 20 milioni concordati con il Real Madrid. Il club spagnolo, che ha venduto Jimenez al Milan, aveva infatti una clausola del 50% sulla futura vendita dell’esterno spagnolo.

Il riscatto di Samuel Chukwueze dal Fulham potrebbe rappresentare un’ulteriore operazione proficua, con un importo che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, nonostante un avvio di stagione complicato per l’attaccante nigeriano. La fiducia del Milan nel possibile esito positivo di queste trattative rafforza la visione di un futuro economico solido e strategico per il club.

