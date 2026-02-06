Chukwueze, c’è ottimismo in casa Milan: per il riscatto del Fulham! Può arrivare un incasso a giugno

Chukwueze potrebbe essere riscattato dal Fulham, club in cui si è trasferito in prestito con diritto nell’ultimo mercato estivo

Il mercato in uscita del Milan potrebbe presto regalare una boccata d’ossigeno alle casse societarie. Al centro dei riflettori c’è Samuel Chukwueze, l’esterno offensivo nigeriano dotato di un dribbling fulminante, che sembra aver finalmente trovato la sua dimensione ideale nel calcio inglese dopo un adattamento complicato in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il Fulham sarebbe seriamente intenzionato a esercitare il diritto di riscatto per il calciatore.

Ottimismo in casa rossonera

In via Aldo Rossi filtra un evidente ottimismo. La dirigenza del Diavolo vede nel club londinese un interlocutore solido e deciso a puntare sulle qualità del classe ’99. L’operazione, se confermata, rappresenterebbe un successo strategico per i rossoneri, che avevano investito pesantemente sul ragazzo prelevandolo dal Villarreal nel 2023. Sotto la guida di Marco Silva, il tecnico portoghese che predilige un calcio offensivo e tecnico, Chukwueze è tornato a mostrare quegli strappi in velocità che lo avevano reso uno dei profili più interessanti d’Europa.

Le cifre dell’affare

Il punto focale della trattativa riguarda l’aspetto economico: il riscatto è fissato a una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Per il club meneghino si tratterebbe di un incasso vitale, un “tesoretto” che permetterebbe alla società di generare una preziosa plusvalenza a bilancio e, contestualmente, di avere maggiore margine di manovra per gli acquisti della prossima sessione estiva.

Un futuro a tinte “Cottagers”

Il calciatore, dal canto suo, pare aver accolto con favore l’ipotesi di una permanenza definitiva a Craven Cottage. In Premier League, gli spazi più ampi e l’intensità del gioco sembrano esaltare le caratteristiche dell’ala nigeriana, permettendogli di essere più incisivo rispetto a quanto visto con la maglia del Diavolo. Se il trend positivo delle prestazioni dovesse continuare, il matrimonio tra Chukwueze e il Fulham diventerà realtà, garantendo al Milan le risorse necessarie per continuare il processo di rafforzamento della rosa.