Chukwueze a Dazn: «Non è stato semplice all’inizio, vi spiego il motivo. Bello per me segnare questo gol»

Chukwueze, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dei rossoneri contro il Verona. Le dichiarazioni

Samu Chukwueze a Dazn dopo Verona Milan.

PAROLE – Era molto importante per vincere, è stato bello per me segnare questo gol e per i tifosi. Devo continuare a lavorare, continuare così. Devo rimanere focalizzato e proseguire in questo modo. Non è stato semplice all’inizio, giocavo in una posizione diversa. Ma devo rimanere concentrato. Messaggio ai tifosi? Continuare a fare gol.