Lopetegui Milan al rush finale: accordo di massima tra le parti, TUTTI gli aggiornamenti relativi alla panchina

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro della panchina rossonera. Lopetegui è attualmente il nome in pole position per prendere il posto di Pioli.

Con il tecnico spagnolo il Diavolo ha già un’intesa di massima per un triennale da 4 milioni di euro a stagione. Niente di ufficiale ancora, ma si entra ora nella settimana che potrebbe essere decisiva.