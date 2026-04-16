Chivu in conferenza: «Se non capiamo l’ironia è meglio che iniziamo a fare altro. L’ho detto col sorriso»

Chivu nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Cagliari è tornato sulla battuta effettuata a DAZN dopo Como-Inter

Cristian Chivu, dopo Como-Inter 3-4, alla domanda sulla lotta Scudetto chiusa lui ha risposto in maniera ironica mandando però una chiara frecciata ai suoi colleghi allenatori Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Il tecnico rumeno ha infatti parlato di obiettivo Champions League. Oggi in conferenza stampa è ritornato sulla sua battuta:

L’HO DETTA COL SORRISO – «Se non capiamo l’ironia è meglio che iniziamo a fare altro. Tante cose sono narrata in maniera sbagliata o in base a quelli che sono gli obiettivi, le amicizie o i doveri di difendere l’uno o l’altro. La mia era una battuta ma dentro c’è la realtà. Si è sempre parlato di qualificazione Champions, allora mi sono messo anch’io a dire determinate cose da questo punto di vista, che sono reali. L’ho detto col sorriso sulle labbra, poi magari qualcuno l’ha presa troppo sul serio».

UN’ALTRA FRECCIATA? – «Ci vuole ironia, il calcio non è la vita! Poi ci sono squadre che hanno un atteggiamento giusto che gli permette probabilmente di arrivare fino in fondo e a vincere e poi ci sono quelle altre squadre che hanno fatto di tutto per provare a vincere, ma ne vince solo una! Non bisogna cascare a prendersela male se la squadra del cuore o l’amico del cuore non ce la fa».

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