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Chivu in conferenza: «Se non capiamo l’ironia è meglio che iniziamo a fare altro. L’ho detto col sorriso»

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2 ore ago

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Chivu

Chivu nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Cagliari è tornato sulla battuta effettuata a DAZN dopo Como-Inter

Cristian Chivu, dopo Como-Inter 3-4, alla domanda sulla lotta Scudetto chiusa lui ha risposto in maniera ironica mandando però una chiara frecciata ai suoi colleghi allenatori Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Il tecnico rumeno ha infatti parlato di obiettivo Champions League. Oggi in conferenza stampa è ritornato sulla sua battuta:

L’HO DETTA COL SORRISO«Se non capiamo l’ironia è meglio che iniziamo a fare altro. Tante cose sono narrata in maniera sbagliata o in base a quelli che sono gli obiettivi, le amicizie o i doveri di difendere l’uno o l’altro. La mia era una battuta ma dentro c’è la realtà. Si è sempre parlato di qualificazione Champions, allora mi sono messo anch’io a dire determinate cose da questo punto di vista, che sono reali. L’ho detto col sorriso sulle labbra, poi magari qualcuno l’ha presa troppo sul serio».

UN’ALTRA FRECCIATA? «Ci vuole ironia, il calcio non è la vita! Poi ci sono squadre che hanno un atteggiamento giusto che gli permette probabilmente di arrivare fino in fondo e a vincere e poi ci sono quelle altre squadre che hanno fatto di tutto per provare a vincere, ma ne vince solo una! Non bisogna cascare a prendersela male se la squadra del cuore o l’amico del cuore non ce la fa».

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