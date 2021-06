Chiesa sfida Ronaldo: «Voglio lui ai quarti di finale» – VIDEO

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di beIn Sports dopo Italia-Austria. Queste le sue dichiarazioni.

EMOZIONI – «È una bellissima sensazione giocare per la mia Nazione in questo torneo e lo è anche segnare. Non posso descrivere in parole quello che sto provando ora. È solo stupendo essere qui».

GOL – «Sono stato tranquillo, rilassato e concentrato».

BELGIO O PORTOGALLO – «Sono due grandi squadre. Mi piacerebbe che passasse Cristiano perché sarebbe bello affrontarlo ai quarti di finale. Ho giocato con lui quest’anno: è il più grande dei grandi giocatori del mondo. Ma vedremo, ora ci godiamo il momento».

