Cessione Milan, Cardinale pronto a passare la mano? L’ultima novità spiazza completamente i tifosi. I dettagli

Cessione Milan, riprendono quota le voci di una possibile cessione del club rossonero ad Aramco: il Diavolo cerca investitori

Clamorosa indiscrezione riportata da Libero sul futuro societario del Milan, al momento di proprietà del fondo RedBird.

C’è chi assicura che l’immobilismo del Milan circa ds e allenatore sia dovuto all’imminente ingresso di Aramco in società. Aramco sarebbe intenzionato ad acquisire una quota di minoranza ma non lontana dal 50%. In realtà è il Milan a cercare investitori. I prossimi giorni potranno essere decisivi in un senso o nell’altro.