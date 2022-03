Daniel Finkelstein, editorialista del Times e membro della Camera dei Lord, conferma la trattativa per l’acquisto del Chelsea

Daniel Finkelstein, membro della cordata di Todd Boehly, ha confermato tramite Twitter l’intenzione di acquistare il Chelsea.

IL MESSAGGIO – «Sono lieto di far parte del consorzio guidato da Todd Boehly che sta cercando di acquistare il Chelsea. Queste sono persone intelligenti, che non solo hanno soldi da investire, ma che sanno anche come usarli. Capiscono i numeri e capiscono i tifosi. Sono eccitato per i progetti di coinvolgimento dei tifosi, questione in cui credo molto. Voglio che il Chelsea sia un club pioneristico in questo senso. Sono appassionato di Chelsea, voglio proprietari che investano ma che siano anche perspicaci e che utilizzino metodi moderni per mantenere il club al top nel mondo. Credo che Todd Boehly possa essere questo tipo di proprietario. Questa è un’offerta fatta da tifosi di sport e sostenitori di grandi campioni. Basta guardare i LA Dodgers, quanto hanno investito e quanto hanno vinto. Jonathan Goldstein è un altro uomo brillante e conosce di calcio. Siamo fortunati ad averlo con noi».