Ceccarini: «Il Milan ha un piano per Ziyech. Su Okafor…»

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha parlato della trattativa tra Milan e Chelsea per Ziyech: le sue parole

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato così del prossimo mercato del Milan:

«Il Milan è pronto a tentare lo scatto in vista del mercato di gennaio. La società rossonera ha due obiettivi: il primo è quello di blindare Leao, il secondo è arricchire la rosa con Ziyech. L’appuntamento con il talento portoghese è fissato prima della ripresa del campionato e li si capirà se effettivamente la fiducia che si respira porterà ad un accordo. L’esterno offensivo del Chelsea è nei radar rossoneri da tempo. Già questa estate Maldini e Massara hanno sondato il terreno con il club inglese per poi virare successivamente su De Ketelaere. Ziyech è il giocatore giusto che serve a Pioli per potenziare decisamente la fascia destra. Il progetto è chiaro da tempo, anche se le difficoltà operative non mancano. Il Milan sarebbe intenzionato a proporre un prestito magari anche oneroso con diritto di riscatto, il Chelsea preferirebbe una soluzione a titolo definitivo. E poi c’è la questione ingaggio, che non è di poco conto. Ziyech guadagna intorno ai 6 milioni di euro e questo è un altro ostacolo. Per sistemare il tutto servirebbe anche uno sforzo del giocatore. Insomma il Milan ci proverà per aumentare il livello qualitativo e tornare in piena corsa per lo scudetto. Per quanto riguarda Bennacer, il club rossonero ha pronta una proposta di rinnovo fino al 2027 con stipendio intorno ai 4 milioni. Il centrocampista tra l’altro ha diversi estimatori in Premier League, l’Arsenal su tutti. Per l’attacco del futuro intanto il Milan continua a monitorare vari profili. Tra questi c’è soprattutto Broja del Chelsea ma anche Okafor del Salisburgo. I costi restano decisamente alti».