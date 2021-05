Castillejo lontano dal Milan: l’esterno nel mirino di 3 squadre spagnole

Castillejo è sempre più lontano dal Milan: in estate il probabile ritorno in Spagna con Atletico Madrid, Espanyol e Siviglia interessate

Il futuro di Samu Castillejo è sempre più lontano dal Milan: come riportato da calciomercato.com infatti, l’esterno spagnolo dovrebbe fare ritorno in Spagna a giugno permettendo al Milan di incassare un piccolo tesoretto da sfruttare poi per alcuni colpi in entrata. La valutazione del club rossonero oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

TRE CLUB SPAGNOLI – Su Castillejo ci sono Atletico Madrid, Espanyol e Siviglia: soprattutto quest’ultima, con Monchi in testa, vorrebbe replicare l’operazione Suso del gennaio 2020.