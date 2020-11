Castillejo: «Abbiamo obiettivi alti da raggiungere. Ibra ci ha cambiato»

Castillejo ha parlato a Sky Sport della sfida che andrà in scena stasera tra Milan e Lille valevole la fase a gironi di Europa League

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Samu Castillejo ha così parlato della gara in programma questa sera a San Siro tra Milan e Lille:

«Ogni partita per noi è come una finale. Dobbiamo continuare il nostro bel percorso. Non sono stupito di questo gruppo, ci sono giocatori giovani che hanno voglia di lavorare. Ibrahimovic ha portato una mentalità diversa, trasmettendo grande voglia di vincere. Abbiamo obiettivi alti e daremo tutto per raggiungerli».