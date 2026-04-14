Cassano lancia l’indiscrezione: «Gasperini può diventare l’allenatore del Milan! Il club rossonero vuole un calcio futuristico e…»

Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha lanciato l’indiscrezione: Gasperini può diventare il nuovo tecnico del Milan

Il futuro della panchina del Milan si tinge di giallo e si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Durante l’ultima puntata di “Viva El Futbol” su YouTube, Antonio Cassano ha sganciato una bomba di mercato che scuote l’ambiente rossonero, mettendo seriamente in discussione la permanenza di Massimiliano Allegri. Secondo l’ex numero 99, il club di via Aldo Rossi avrebbe individuato in Gian Piero Gasperini l’uomo della provvidenza per inaugurare un nuovo ciclo tecnico basato su una filosofia di gioco radicalmente diversa.

Le dichiarazioni di Cassano non lasciano spazio a interpretazioni: «Gasperini probabilmente deve andare via dalla Roma, se non va via Ranieri. E occhio a Gasperini al Milan: Gasp può essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo. Gasperini è scontento, anche i muri sanno che se Ranieri resta e lui va via. Il Milan non è contento assolutamente di Allegri, mi arrivano voci di corridoio. Il Milan vuole un calcio di qualità, vuole vincere trofei, vuole idea di gioco, un calcio futuristico». Parole che confermano una crescente insofferenza della dirigenza verso l’attuale gestione tecnica.

Cassano, progetto giovani e “chiavi in mano”: la strategia per convincere Gasp

L’indiscrezione si spinge oltre i semplici rumors, ipotizzando che i primi passi concreti siano già stati compiuti lontano dai riflettori. Il Milan sarebbe pronto a offrire a Gasperini una centralità assoluta nel progetto sportivo, indipendentemente dal piazzamento finale in campionato. Un’offerta che sembrerebbe aver già trovato terreno fertile, come spiegato dallo stesso Cassano nel suo intervento.

L’ex calciatore ha infatti aggiunto dettagli importanti sulla trattativa: «Il Milan vuole ripartire da Gasperini mi risulta, gli danno le chiavi in mano, anche con giovani di prospettiva. Sarei felicissimo se Gasp ripartisse dal Milan. Mi arrivano voci che qualcosa si è già mosso dietro le quinte, indipendentemente dalla qualificazione Champions o no dei rossoneri. Sia lato Gasp che Milan ci sono state aperture, è una cosa che potrebbe andare a buon fine. Se Ranieri poi va via, Gasperini rimane a Roma». Il futuro del tecnico rossonero sembra dunque legato a un incastro di panchine che coinvolge direttamente anche la capitale.