Cassano: «Se al Milan viene Paratici sceglie uno tra questi due»

Cassano a Viva el Futbol ha detto la sua sul futuro direttore sportivo del Milan e sulla conseguente scelta dell’allenatore

Antonio Cassano, nel corso della trasmissione ‘Viva el Futbol’, ha detto la sua sul futuro del Milan, partendo dalla questione direttore sportivo. Se la scelta dovesse ricadere su Fabio Paratici (uno dei nomi in lizza insieme a Tare e D’Amico) l’ex fantasista non ha dubbi su chi potrebbe scegliere come allenatore.

LE SUE PAROLE – «Se al Milan viene Paratici sceglie sicuro uno tra Conte e Allegri per la panchina».