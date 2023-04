Cassano su Leao: «La gente vuole farlo passare per un fenomeno»

Antonio Cassano attacca duramente Rafael Leao ed il suo rendimento al Milan. Le sue dichiarazioni alla Bobo TV

«Leao devastante? Io e Sandro (Nesta, ndr) abbiamo avuto la fortuna di giocare con calciatori che realmente lo erano. Un esempio, un giocatore che mi faceva impazzire era Kakà: in queste partite qua, mi ricordo il gol con il Celtic, faceva la differenza. Leao, anche l’altro giorno con il Napoli ha fatto due sgommate ma mi rimane sempre il punto interrogativo. Io mi ricordo Ronaldinho al Barcellona lo lasciavano largo a sinistra e ogni volta che gli davano palla faceva gol, assist, ti faceva la giocata. Leao ogni volta che prende la palla deve fare così, se è davvero un fenomeno. Leao in cinque anni al Milan ha fatto 34 gol: io sono convinto che se giocava nel Milan di Nesta, se non correva sai quante volte lo prendevano e lo attaccavano al muro. Ronaldinho ti faceva vincere le partite, di Leao in cinque anni ho visto quattro mesi buoni. Ho l’impressione che volete farlo passare come un fuoriclasse… A me non piace»