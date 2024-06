Tonali Milan, Crudeli sgancia la BOMBA: «Lo scambio con Tomori sarebbe alla pari, ho parlato con Ibra e…». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Tiziano Crudeli ha rivelato a calciomercato.it di aver parlato con Ibrahimovic oltre ad aver analizzato il possibile ritorno di Tonali al calciomercato Milan.

PAROLE – «L’operazione sarebbe uno scambio alla pari con Tomori. Tonali è un giocatore che può essere utile al centrocampo del Milan, ma serve qualche altro innesto. Servono giocatori che sappiano recuperare palla. E’ uno scambio che ci può stare, Tomori è reduce da un’annata deludente. Uno scambio alla pari senza investimenti va bene. E’ evidente che certe valutazioni in passato sono state sbagliate».

SU IBRA – «Io ho parlato con Zlatan, ma me lo tengo per me quello che mi ha detto. E’ stata una confidenza, ma nel mio modo di vedere, Ibra non prende un incarico se non con la certezza di poter ottenere dei risultati positivi. E’ molto ambizioso. Ha accettato questo incarico con la convinzione di poter far parte di uno staff tecnico e dirigenziale capace di poter costruire un Milan competitivo ai massimi livelli».