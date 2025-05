Pellegrino Milan, la sua intervista: «Adesso mi sento pronto, voglio tornare in rossonero e fare questo». Le ultimissime sui rossoneri

Pellegrino, calciatore di proprietà del Milan e in prestito all’Huracan, ha rilasciato un’intervista a Gianluca Di Marzio.com. Di seguito le sue parole.

«Quando sono arrivato al Milan ho preso due mesi di lezioni per ambientarmi meglio. Il dislivello era tanto, così sono partito in prestito a gennaio per prepararmi a tornare più forte. E ora sì, mi sento pronto. Fisicamente e mentalmente. In questo diciotto mesi di prestiti sono maturato molto. Mi sento una persona diversa rispetto a due anni fa, quando sono arrivato al Milan»