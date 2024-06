Morata Milan, DUE squadre di Serie A avvantaggiate: si punta a QUESTO scambio. Le novità sull’attaccante dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riferito da La Stampa, la Juve continua a pensare ad un ritorno di Alvaro Morata per rinforzare l’attacco proprio come il mercato Milan. Tra lo spagnolo e Simeone non è mai scattato il feeling e i rossoneri potrebbero sfruttare questa situazione per riportare il giocatore in Italia per la terza volta.

Alvaro ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro e da Torino starebbero pensando di offrire in cambio Moise Kean, già accostato lo scorso gennaio proprio all’Atletico Madrid. Occhio però anche alla concorrenza della Roma, che punta a ricreare la coppia con Dybala in giallorosso.