Casini: «Al momento non è previsto slittamento indice di liquidità». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato all’uscita dalla sede della Figc dove ha partecipato al Consiglio

Il tema dell’indice di liquidità non è tanto un discorso legato allo 0,4 o 0,5, ma il modo in cui vengono approvate le regole della Serie A. Slittamento al prossimo anno? Al momento non è stato deliberato. La Serie A vuole solo essere ascoltata, com’è giusto che sia. Io sono arrivato a marzo e sicuramente l’impatto dell’indice a ridosso del campionato è un problema che le società avevano già fatto presente prima del mio arrivo. Trovare una mediazione? Vediamo, le licenze sono state approvate, stiamo ragionando su tanti temi perché la Lega sta lavorando su riforme e infrastrutture».