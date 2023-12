Pellegatti deluso: «Ibrahimovic? Me lo aspettavo qui. Quella rovesciata in spiaggia...»

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato l’assenza di Zlatan Ibrahimovic da Milanello: giornalista particolarmente deluso

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

«Sapete quanto io sia stato gratificato dal suo ritorno come dirigente, ma quest’immagine della sua bellissima rovesciata sulla spiaggia di Miami non l’avrei voluta vedere. Ve lo dico sinceramente: l’avrei voluto qui. È un periodo complicatissimo per il Milan, io non so se ci siano stati dei dirigenti ieri e oggi a Milanello. Oggi, i giocatori, Pioli, lo staff tecnico e sanitario, hanno bisogno di una presenza, se è quella di Ibrahimovic ancora meglio. Se non ci sono stati dirigenti a Milanello mi colpisce, i giocatori sono abituati, però una presenza forte è necessaria. Avrei sperato in Ibrahimovic, ma magari aveva già programmato la vacanza prima di diventare consulente. Però ci sono le emergenze: ci sono ancora 6 lunghissimi mesi davanti, il Milan deve giocarsi una Coppa Italia, deve andare a Rennes e passare il turno, deve consolidare il terzo posto, in attesa di capire che succede davanti e cosa succede dietro. C’è ancora una moria di giocatori, ci sono situazioni complicate. Speravo che Ibra fosse il giusto collante tra la proprietà e i giocatori, quindi esprimo la mia preoccupazione per l’assenza importante: non tornerà per la partita col Sassuolo e nemmeno per quella col Cagliari, poi ci sarà sempre».