Pellegatti: «Berlusconi? Folle sognatore, col Milan...»

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha ricordato la figura di Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan

Nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, a Sky c’è stato il commosso ricordo di Carlo Pellegatti:

Berlusconi era un folle sognatore. Si dice che la differenza che tra un folle e un genio è il successo e quindi è facile capire se è stato un folle o un genio. Il Milan era la squadra di suo papà Luigi, l’acquisto del club è stato dettato dall’affetto. Qualcuno gli diceva di non prenderlo, qualcuno sì, alla fine decise di prenderlo. In quel momento il Milan stava rischiando di fallire. Berlusconi ha salvato il Milan, ma non solo perchè gli ha permesso di vincere tutto. Ha comprato e convinto tanti fuoriclasse. Quando a Milanello c’era il piazzale vuoto voleva dire che stava per arrivare il Presindente Berlusconi. A lui piaceva tanto parlare con i giornalisti, erano giornate bellissime. Uno dei complimenti più belli me l’ha fatto lui. Dopo aver sentito una delle mie esultanze in telecronache disse che ero uno dei valori aggiunti del Milan. Il suo Milan doveva vincere e convincere. Il Milan di Sacchi è stato eletto la squadra di club più forte di sempre. Chi lo ha conosciuto gli ha sempre voluto bene, era una persone sempre educata e rispettosa