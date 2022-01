Caressa tuona: «La Serie A torni a 18 e aboliamo la Nations League»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie A, Fabio Caressa parla del caos dei giorni scorsi ai microfoni di Deejay Football Club: le dichiarazioni

«Non possono decidere sempre in 20, ci vuole uno che decide e gli altri si sottomettono senza fare casini. Mi sembra la cosa più logica e giusta. E con tutto ciò che sta accadendo, forse è giunto il momento che si torni a 18 squadre o no? In più aboliamo la Nations League, non interessa davvero a nessuno»