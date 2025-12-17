Caressa esalta Bartesaghi: «Titolare con coraggio, un talento da Nazionale e non solo nel futuro. Bravo Allegri a…»

Caressa, noto giornalista di Sky, ha elogiato Massimiliano Allegri per aver deciso di puntare su Davide Bartesaghi a sinistra

L’exploit di Davide Bartesaghi ha colpito anche Fabio Caressa. Nel suo ultimo video sul canale YouTube, il giornalista ha celebrato la straordinaria domenica del giovane terzino rossonero, autore di una storica doppietta contro il Sassuolo che lo ha reso il più giovane difensore del Milan a segnare in Serie A dai tempi di Paolo Maldini (1988).

Gerarchie ribaltate: scavalcato Estupiñán

Caressa ha sottolineato il merito di Massimiliano Allegri nell’aver puntato sul prodotto del vivaio nonostante l’investimento estivo su Pervis Estupiñán:

PAROLE – «Sono contento perché Allegri ha scelto lui. Doveva essere la seconda scelta, Estupiñán doveva essere il titolare e invece adesso è proprio Bartesaghi il titolare. Poteva essere chiuso con altri allenatori, invece ha avuto il suo spazio e se l’è meritato».

Orizzonte Nazionale

Secondo lo storico telecronista Sky, il futuro di Bartesaghi (e di un altro giovane talento, Palestra) è già scritto nelle file della Nazionale maggiore:

Il Commento: “Bartesaghi e Palestra sono due sicuramente da Nazionale, adesso e ancora di più in prospettiva. I ragazzi ci sono, bisogna avere il coraggio di farli giocare.”

I numeri del “Baby-Maldini”